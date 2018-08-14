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Dün açıklanmıştı! Hazineden ilk hamle geldi

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 854,2 milyon TL borçlandı.

14 Ağustos 2018 Salı 15:13
Dün açıklanmıştı! Hazineden ilk hamle geldi

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 854,2 milyon lira borçlandı.

Hazine bugün 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

Nominal teklifin 1 milyar 474 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 553 milyon lira, net satış 513,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 935 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 30 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 406 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine piyasaya 1 milyar 854,2 milyon lira borçlandı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:13
  1. Hazine
  2. tahvil alımı

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