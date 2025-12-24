  • İSTANBUL
Gündem Dün 5 yaşındaki oğlu 8. Kattan düşüp ölmüştü! Bugün de anne aynı balkondan düşüp öldü
Gündem

Dün 5 yaşındaki oğlu 8. Kattan düşüp ölmüştü! Bugün de anne aynı balkondan düşüp öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Dün 5 yaşındaki oğlu 8. Kattan düşüp ölmüştü! Bugün de anne aynı balkondan düşüp öldü

Antalya'da 5 yaşındaki oğlunu 8'inci kattan düşerek kaybeden Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, yaşadığı apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı balkondan düştüğü öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, kurtarılamadı. Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

 

