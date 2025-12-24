Dün 5 yaşındaki oğlu 8. Kattan düşüp ölmüştü! Bugün de anne aynı balkondan düşüp öldü
Antalya'da 5 yaşındaki oğlunu 8'inci kattan düşerek kaybeden Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, yaşadığı apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı balkondan düştüğü öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, kurtarılamadı. Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.