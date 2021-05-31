Dumping sendromu nedir? Dumping sendromu belirtileri nelerdir?

Birçok kişi son dönemde dumping sendromunun ne olduğunu, tedavisinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, dumping sendromunun kimlerde görülür?

Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, hızlı mide boşalmasının neden olduğu, ishal, mide bulantısı ve yemekten sonra sersemlemiş veya yorgun hissetme gibi bir grup semptomdur. Hızlı mide boşalması, yiyeceğin midenizden on iki parmak bağırsağınıza doğru çok hızlı hareket ettiği bir durumdur.

Dumping sendromu belirtileri nelerdir?

Erken dumping sendromunun belirtileri yemekten sonraki 30 dakika içinde ortaya çıkarken, geç dumping sendromunun belirtileri yemekten 1 ila 3 saat sonra ortaya çıkar. En yaygın nedeni mide veya yemek borusu ameliyatlarıdır.

Erken dönem dumping sendromu belirtileri şöyle:

Tüketilen gıdanın porsiyonu çok küçük olsa dahi hemen tokluk hissinin ortaya çıkması

Yüzde yaşanan kızarma durumları

Kalp atış hızında yaşanan yükselmeler, bir nevi kalp çarpıntısı hissi

Kuvvetsizlik, takatsizlik, halsizlik

Midede yaşanan sancımalar, ağrılar

Genel ya da bölgesel terlemeler

İstifra etme, kusma durumları, midede yaşanan bulantı hisleri

Geç dönem dumping sendromu belirtileri şöyle:

Açlık hissinin ortaya çıkışı

Bilinçte yaşanan dalgalanmalar, değişimler

Şuurda yaşanan bulanıklık durumları

Titreme yaşanması, halsizlik

Dumping sendromu tedavisi var mı?

Dumping sendromu sorunuyla karşı karşıya olanlar bu hastalığın bir tedavisi olup olmadığını merak ediyor. Mide ameliyatı geçmişiniz varsa yukarda sıraladığımız belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden hekiminize müracaat etmeniz gerekiyor. Hastaların pek çoğu beslenme alışkanlıklarını değiştirerek eski sağlıklarına kavuşabiliyor.