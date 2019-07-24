Dumlupınar’da Kızılcaköy Gölet yolu alt yapı çalışmaları tamamlandı Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde vatandaşların piknik yapmak için kullandığı Kızılcaköy Gölet yolu alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde vatandaşların piknik yapmak için kullandığı Kızılcaköy Gölet yolu alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Yapılan çalışmaları, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Jandarma Komutanı Vekili Levent Tarım, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurtyerinde inceledi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Vatandaşlarımızın piknik yapmak için kullandığı gölet alanı ve alana ulaşımın sağlandığı arazi yolunun belirli noktalarında, yağmur nedeniyle oluşan su birikintilerin araç geçişlerinde zorluk yaşatması sebebiyle alt yapı iyileştirme çalışmaları tamamlandı’’ ifadelerini kullandı.

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