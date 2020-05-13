Dumlupınar’da berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Kütahya’nın Dumlupınar Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılmasının ardından normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonları için harekete geçti.

Belediye ekiplerince ilçedeki tüm berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Dumlupınar Belediyesi olarak Korona virüs (Covid-19) salınına karşı yapılan dezenfekte çalışmalarımız titizlikle devam etmekte. Halkın sağlığını en ön safta tutan belediyemiz, en son kurul kararıyla çalışmalarına izin verilen, berberler kuaförler ile bunların yanında diğer esnaflarımızın da iş yerleri dezenfekte etti. Biz önlemlerimizi almaya ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz, Biz bize yeteriz. Evde kal Dumlupınar’’ dedi.