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Dumlupınar’da "100. Yılında Milli Mücadele ve Modernlik Algısı" konulu konferans

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Milli Mücadelenin 100.

28 Mayıs 2019 Salı 11:27
Dumlupınar’da "100. Yılında Milli Mücadele ve Modernlik Algısı" konulu konferans

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla ’Milli Mücadele ve Modernlik Algısı’ konu başlıklı konferans düzenlendi.


Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 100. yıl dönümü münasebetiyle, Dumlupınar Anadolu Lisesi öğrencileri bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Dumlupınar Anadolu Lisesi Müdürü Volkan Avcı, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, "Tarih Öğretmenimiz Harun Ay’ın öncülüğünde, öğrencilerimizde yakın tarih bilincini geliştirmek ve 100. yıl ruhunu aşılamak amacıyla ’100. Yılında Milli Mücadele ve Modernlik Algısı’ konusunda, Dumlupınar Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık, ilçemize gelerek konferans verdi. Başta Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Şehirli olmak üzere daire amirleri, öğretmenler ve öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen konferansa dinleyiciler büyük ilgi gösterdi" dedi.


Konferans sonunda Dumlupınar İlçe Milli eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, Bülent Cırık’a Dumlupınar’ın temsili olan Baba Oğul heykelini hediye etti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:27
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