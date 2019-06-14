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Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2019. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. ÖSYM Düzce Üniversitesi taban puanları 2019, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları ve başarı sırası, Dumlupınar Üniversitesi 2 yıllık taban puanları, Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2019, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği taban puanı, Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2019, DHÜ taban puanları 2019, Kütahya Dumlupınar 2 yıllık taban puanları 2019, Dumlupınar Üniversitesi bölümleri, YÖK DumlupınarÜniversitesi bölümleri ÖSYM.

14 Haziran 2019 Cuma 12:11
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. ÖSYM Düzce Üniversitesi taban puanları 2019, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları ve başarı sırası, Dumlupınar Üniversitesi 2 yıllık taban puanları, Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2019, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği taban puanı, Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2019, DHÜ taban puanları 2019, Kütahya Dumlupınar 2 yıllık taban puanları 2019, Dumlupınar Üniversitesi bölümleri, YÖK Dumlupınar  Üniversitesi bölümleri ÖSYM.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları... 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.

Dumlupınar Üniversitesi bölümleri YÖK atlas

 

Arkeoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Arkeoloji(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)(İÖ)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyokimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Biyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Ekonometri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ)

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(İÖ)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

İç Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(İÖ)

(Mimarlık Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İslami İlimler Fakültesi)

İlahiyat(İÖ)

(İslami İlimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Jeoloji Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Maden Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İÖ)

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Makine Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ)

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Muhasebe(Yüksekokul)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Muhasebe(Yüksekokul)(İÖ)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Muhasebe(Yüksekokul)(KKTC Uyruklu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ)

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi(Yüksekokul)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi(Yüksekokul)(İÖ)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi(Yüksekokul)(KKTC Uyruklu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Turizm ve Otel İşletmeciliği(Yüksekokul)

(Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)

Turizm ve Otel İşletmeciliği(Yüksekokul)(İÖ)

(Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:11
  1. Düzce
  2. kütahya dumlupınar üniversitesi taban puanları 2019
  3. kütahya dumlupınar üniversitesi taban puanları ve sıralamaları
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  13. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları
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