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Aktüel Dumanlı Yaylası hazan renklerine büründü
Aktüel

Dumanlı Yaylası hazan renklerine büründü

Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan kısmında yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelmesiyle doğa ve fotoğraf severlere kartpostallık manzaralar sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:15:19 -
Dumanlı Yaylası hazan renklerine büründü

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan kısmında yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelmesiyle hazan renklerine büründü.

Düziçi ilçesinin yüksek kesimlerindeki Dumanlı Yaylası, sonbaharda doğa gezginleri ve fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor.

Sararıp yere dökülen yapraklar, kahverengi renkleri ön plana çıkan ağaçlar ve sonbaharın tüm diğer renklerini yansıtan bitki örtüsü Dumanlı Yaylası'nı ziyarete gelenlere doğanın tadını çıkarma imkanı sunuyor.

Kasım ayının gelmesiyle gruplar halinde bölgeye gelen doğaseverler, amatör fotoğrafçılar ve spor kulüpleri, sonbahar renklerini fotoğraflıyor.

Gaziantep'ten 60 kişilik bir grupla Dumanlı Yaylası'na gelen Gazi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Murat Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak Dumanlı Yaylası'na sık sık geldiklerini söyledi.

Dumanlı Yaylası'nın doğasına hayran olduklarını dile getiren Gökçek, "Buranın Karadeniz'i aratmayan bir doğası ve güzelliği var. Bu nedenle her yıl bu bölgeye gelip en az 12 hafta kamp yapıyoruz. Burası doğaseverlerin bir buluşma noktası gibi. Her yıl aynı dönemlerde buraya gelip bu eşsiz doğanın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen Gökçe Aras, Dumanlı'nın doğasına hayran olduğunu ve bu güzelliği yaşamak için her yıl mutlaka gelerek bölgede kamp yaptığını dile getirdi.

Yaylayı gezmeye Osmaniye'den gelen Ayşe Uludağ da her yıl kasım ayında grup halinde Dumanlı Yaylası'na geldiklerini belirterek "Burası bizim buluşma noktamız gibi oldu. Her yıl aynı dönemde hem Osmaniye hem de dışarıdan gelen binlerce insanla bu güzelliği beraber yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Sararan yaprakların güzelliği, temiz hava ve eşsiz doğası bizi her yıl buraya çekmeye yetiyor." ifadelerini kullandı.


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