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Aktüel Duman çıkan evde 87 yaşındaki kadın ölü bulundu
Aktüel

Duman çıkan evde 87 yaşındaki kadın ölü bulundu

Bursa'da yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 17:14:00 -
Duman çıkan evde 87 yaşındaki kadın ölü bulundu

Bursa'da yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Savcıbey Sokağı'ndaki bir evden duman çıktığını gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeri giren ekipler, evde tek başına yaşayan Semiha İldem'in (87) mutfakta oturur vaziyette hayatını kaybettiğini belirledi.

Dumana, çalışır durumdaki çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıkan kıvılcımlar nedeniyle yanan kabloların sebep olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği öğrenilen kadının cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.

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