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Duman altı çocukları ve yaşlıları vuruyor

Anne, cenin ve plasentada kan akımı, hamile her sigara içtiğinde değişir.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:01
Duman altı çocukları ve yaşlıları vuruyor

Bazı çalışmalar hamilelik sırasında sigara içiminin yarık damak-dudak gibi doğum bozukluklarına sebep olduğunu göstermiştir. Sigara içen anneler daha az süt üretir ve bebeklerin doğum ağırlığı daha düşüktür. Annelerin sigara içmesi 1 ay ile 1 yaş arasındaki ölümlerin ana sebebi olan ani bebek ölümü sendromuyla ilişkilidir.

Astımdan geniz akıntısına

Dumanaltına maruz kalma tüm yaşlarda çocuk akciğer verimi ve fonksiyonunu bozar. Çocukluk astımının hem sıklığını hem de şiddetini arttırır.

Kullanılmış sigara dumanı sinüzit, rinit (nezle), kistik fibroz, öksürük ve geniz akıntısı problemlerini alevlendirir. Çocuklarda soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı sıklığını da arttırır. İki yaş altındaki çocuklarda bronşit ve zatürre riskini yükseltir. Gerçekten, ABD’de Çevre Koruma Ajansının bir çalışması, sigara dumanaltına maruz kalmış 18 ay altındaki çocuk ve bebeklerde her yıl 150.000 ila 300.000 alt solunum yolu enfeksiyonuna sebep olduğunu belirtmektedir.

Yarım paket ve daha fazla sigara içen ebeveynlerin çocuklarının solunum yolu hastalığı sebebiyle hastaneye yatma riski neredeyse iki katına çıkıyor.

Dumanaltına maruz kalma çocuklarda hem kulak enfeksiyonu sayısını hem de hastalık süresini arttırır.

Kulak enfeksiyonları

Solunan duman burun arkasını orta kulağa bağlayan östaki borusunu tahriş eder. Bu orta kulaktaki basıncın eşitlenmesini bozan şişme ve tıkanıklığa ve sonuçta ağrı, sıvı birikimi ve enfeksiyona yol açar. Kulak enfeksiyonları çocuk işitme kayıplarının en sık sebebidir. İlaç tedavisi fayda etmediğinde kulağa tüp takılması gerekir.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 19:01
  1. sigara
  2. hamilelikte sigara
  3. kulak enfeksiyonu
  4. astım
  5. geniz akıntısı
  6. sigara dumanının zararı

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