Dulkadiroğlu'nda motor sporlarına yeni adres: Drift pisti kapılarını açtı

Motor sporlarına ilgi duyan gençleri güvenli ve uygun bir alanda buluşturmayı amaçlayan Drift Pisti, açılış günü gerçekleştirilen gösterilerle ilk kez geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Kahramanmaraş’a gelen sporcuların performansları, programa katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

DULKADİROĞLU’NDA DRİFT HEYECANI

Program boyunca farklı özelliklere sahip modifiye araçlar alanda yer alırken, profesyonel drift sporcuları gerçekleştirdikleri gösterilerle motor sporlarının heyecanını Dulkadiroğlu’na taşıdı. Araçların teknik özellikleri ve sporcuların sergilediği performanslar özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Drift sporcusu Ünal Turan’ın da katıldığı organizasyon, yalnızca pistin açılışı değil, aynı zamanda motor sporlarıyla ilgilenen gençlerin ve sporcuların bir araya geldiği geniş kapsamlı bir buluşmaya dönüştü.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan pistin, bundan sonraki süreçte de motor sporları alanındaki çeşitli etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

BAŞKAN AKPINAR: “ŞEHRİMİZ EDEBİYAT ŞEHRİ OLDUĞU KADAR SPOR ŞEHRİDİR”

Açılış programında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, pistin gençlere verilen bir sözün karşılığı olduğunu ifade ederek, gençlerin farklı spor branşlarına yönelik ilgilerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli gençlerimiz, sizlere verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz edebiyat şehri olduğu kadar spor şehridir. Gençlerimizin farklı spor dallarında kendilerini geliştirebilecekleri alanları artırmayı önemsiyoruz. Drift Pistimizin gençlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Akpınar, Türkiye’nin farklı illerinden programa katılan sporculara ve Ünal Turan’a da katılımlarından dolayı teşekkür etti.

HEYECAN İKİNCİ GÜNDE DE SÜRECEK

26 Eylül’de başlayan organizasyonun 27 Eylül’de de devam edeceği bildirildi. İkinci gün programında da drift gösterileri, özel performanslar ve farklı şehirlerden gelen sporcuların etkinliklerinin sürmesi bekleniyor.

İki gün boyunca motor sporlarının farklı örneklerine sahne olacak organizasyonla Dulkadiroğlu, Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelen sporcuları ve motor sporları tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

Dulkadiroğlu Drift Pisti’nin açılışıyla birlikte ilçede gençlere yönelik spor alanlarına yeni bir başlık daha eklenirken, gerçekleştirilen ilk organizasyon da yoğun katılım ve drift gösterileriyle başladı.