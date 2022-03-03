Dulavrat otu nedir, faydaları nelerdir? Demleyip için, şifa dağıtıyor

Dulavrat otu nedir?

Papatyagillere ait bir çiçek türü olan dulavrat otu, dikenli bir bitkidir. Yaz aylarında mor çiçek açan bu bitkiyle yol kenarlarında sıkça karşılaşabilirsiniz. Ancak doğal bir antibakteriyel olmasına karşın bu otun bazı durumlarda tüketilmesi zararlı olabilir. Dikkatli olmakta fayda var.

Bitkilerin kökü, yaprağı, kaynadığı suyu şifalarla doludur. Uzmanların tavsiye ettiği doğal tedavi yöntemlerine şimdi dulavrat otu kökü ve yağı ekleniyor. Dulavrat otunun yapısındaki mineraller, yıllar önce Çin tıbbında keşfedilmiştir ve kızamık gibi sorunların çözümünde kullanılmıştır.

Diyabete karşı savunma yapar

Dulavrat otu inülin adı verilen çözünür ve prebiyotik bir lif içerir. İnülin, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur ve doğal olarak kan şekeri seviyesini de düşürür. Kanserle mücadele eder. Dulavrat otu içerisinde arktiken içerir. Araştırmalar, arktikenin, insan akciğer kanseri hücrelerini, karaciğer kanseri hücrelerini ve mide kanseri hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Dulavrat otunun faydaları nelerdir?



-Yapılan çalışmalar, dulavrat otu detoksunun organ sağlığını iyileştirmeye destek verdiğini göstermektedir.

-Kanın temizlenmesine yardımcı olur. Bu özelliği nedeniyle dulavrat otu, 17'nci yüzyıl Avrupa'sında uzmanlar tarafından zührevi hastalıklarda kullanılmıştır.

-İltihap gidericidir ve vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olma özelliği bulunur.

-Dulavrat otu, ayrıca cilt derisinin elastikiyetini korumasını sağlayarak, cildi güzelleştirir.

-Dulavrat otu, inülin adı verilen çözünür ve prebiyotik bir lif içerir. İnülin, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur ve doğal olarak kan şekeri seviyesini de düşürür.



-Romatizma ve gut ağrılarını giderir. Uluslararası Romatizmal Hastalıklar Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma, dulavrat otunun eklem rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini göstermiştir.



-İçeriğinde bulunan sülfürin maddesi nedeniyle sedef hastalığının tedavisinde kullanılır. Akneli ciltlere de iyi gelir.



-İdrar söktürücüdür.



-Saç çıkmasını hızlandırır. Kepeklenmeyi de azaltır.



-Sindirimi kolaylaştırır.

Dulavrat otu nasıl kullanılır?

Hazırlaması kolay olan dulavrat otu çayı günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.



Malzemeler



-1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu

-200 ml sıcak su

Hazırlanışı



200 ml sıcak su içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otunu atın ve bir cezve içinde 5 dakika kadar kaynatın. Daha sonra çayınızı birkaç dakika dinlendirin. Demlenen çayınızı süzgeç yardımıyla süzün. Daha sonra çayınızı tüketebilirsiniz.

Dulavrat otu yağı nasıl kullanılır?

Dulavrat otundan hazırlanan bitkisel yağ, saç bakımında sıkça kullanılır. Saçlara vitamin ve hacim katan dulavrat otu yağı kepeklenme, saç dökülmesi ve saç diplerinde kaşıntı gibi sorunlara da iyi gelir.

Bitkilerden şifa sağlayabilmek için bilinçli bir şekilde tüketilmeleri gerekir. Bu nedenle dulavrat otunu denemeden önce mutlaka fitoterapi uzmanı bir hekime danışılması gerektiği unutulmamalıdır.



