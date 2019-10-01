Dul-yetim kadınlar iki maaş alabilir mi?

Ölen SSK veya Bağkur sigortalısının, bekar, boşanmış ya da dul kalmış kızları, sigortalı olarak çalışmıyor veya kendisi sigorta emeklisi değilse hak sahibi sayılıyor ve yetim aylığına hak kazanıyor.

Ölen kişi Emekli Sandığı emeklisi ise veya 15.10.2008 tarihinden önce memur olup emekli olmadan ölmüş ise kız çocuklarının memur veya memur emeklisi olmamaları şartıyla yetim aylığı alma hakkı doğuyor.

Anne-babası ölen bekar, boşanmış veya dul kalmış kız çocukları için bu saydığımız şartlar gerçekleşmişse yetim aylığı alma hakkı oluşacaktır.

Eşi ölen ve dul kalan kadınların bir de ölen eşinden dul aylığı alma hakkı oluşacaktır.

Eşi ve anne-babası ölen kadınlar, böylesi bir durumda eşinden dul aylığı anne-babasından yetim aylığı alabilir mi?

Bu soruya hemen cevap verebilmek mümkün değil. Sadece birinden yani eşinden ya da anne-babasından aylık alan olduğu gibi ikisinden aylık alan var. Hatta bazı hallerde üç aylık almak da mümkün.

Burada kimler iki aylık alamaz önce onu anlatalım.

1-Ölenlerin sigorta statüleri aynı ise iki aylık ödenmez. Örnek: Eşin ve babanın SSK’lı olması hali.

2-Ölen eş ve anne-babanın sigorta statüleri farklı olsa bile ölümler tarihleri 1 Ekim 2008 sonrası ise iki aylık ödenmez. Örneğin eşi SSK babası Bağ-kur sigortalısı olup eş ve baba 1.10.2008 sonrası ölmüşse iki aylık hakkı doğmaz.

Ölen eşinden ve ölen anne-babasından aylık hakkı doğan ancak sadece bir aylık bağlanacak olanlara, tercih ettikleri aylık ödenir. Sadece birinden ölüm aylığa başvurmak başvurunun olduğu aylığı tercih etmek anlamına gelir.

Şimdi kimlerin iki aylık alabileceğini de anlatalım.

1-Eş ve anne-babadan birisi Emekli Sandığı sigortalısı/emeklisi, diğeri de SSK veya Bağkur’lu ise ölüm tarihlerine bakılmaz, iki maaş bağlanır.

2-Eşi 1.10.2008’den önce ölen ve 1.10.2008’den önce eşinden dul aylığı bağlanmış olan kadının anne-baba sigorta statüsü eşinin sigorta statüsünden farklı ise iki aylık bağlanır. Burada anne-babanın ölüm tarihinin önemi yok. Yeter ki eşin ölüm tarihi ve dul aylığı bağlanma tarihi 1.10.2008 öncesi olsun.

3-Babası veya annesi 1.10.2008’den önce ölen ve kendisine yetim aylığı bağlanan kız çocuğunun daha sonra evlenmesi nedeniyle yetim aylığı kesilmiş ise eşinin ölümü sonrası eşin ve anne-babanın sigorta statüsü farklı ise iki aylık bağlanır. Bu halde de eşin ölüm tarihinin önemi olmayacak.

Şu hatırlatmayı da yapalım. Ölen anne-babadan SSK -Bağkur statülü yetim aylığı alan kız çocuğu, sigortalı olarak çalışırsa yetim aylığı kesilir. Yeniden yetim aylığı bağlanması için sigortalı işten çıkmasını müteakip SGK’ya yetim aylığı başvurusu yapması gerekir.