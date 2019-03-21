Dul ve yetim maaşı için iki önemli şart var

Soru: Benim eşim 2006 tarihinde vefat etti. Esnaf emeklisiydi. Eşimden dul maaşı alıyorum. 2002 yılında vefat eden babam var. Annem, babamdan dul maaşı aldığı için müracaat etmemiştim. Geçen ay annem de vefat etti. Babamdan maaş alabilir miyim?

Hatice Ü.

Cevap: Ölen eşten dul, ölen babadan yetim aylığı almak için iki temel şart bulunuyor. Bunlardan ilki 1 Ekim 2008 tarihinden önce dul veya yetim maaşı bağlanmış olması. İkinci şart ise bağlanacak dul maaşı ile yetim maaşının statüsünün farklı olması. Sizin dul maaşınızın statüsü 4/b yani eski adıyla Bağ-Kur. Eğer ölen babanızın sigorta statüsü de Bağ-Kur ise babanızdan yetim maaşı alamazsınız. Ancak babanızın sigorta statüsü SSK veya Emekli Sandığı ise iki maaş alma hakkınız var. Babanızın sigorta statüsü farklıysa SGK Müdürlüğüne yetim maaşı bağlanması için yazılı başvuru yapınız.