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Aktüel Düğünlere ne zaman izin verilecek? Düğün, nişan, kına, nikah bayram sonra başlayacak mı?
Aktüel

Düğünlere ne zaman izin verilecek? Düğün, nişan, kına, nikah bayram sonra başlayacak mı?

Düğün yapacaklar düğünler ne zaman başlayacak? sorsun sormakta. Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ederken 13 Nisan tarihinde meydana gelen Kabine Toplantısı ile birlikte yeni kararlar alınmıştı. Peki düğünlere ne zaman izin verilecek? Peki düğün, nişan, kına, nikah bayram sonra başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 14:17:00 - 2021-04-24 14:18:36
Düğünlere ne zaman izin verilecek? Düğün, nişan, kına, nikah bayram sonra başlayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Nisan’da gerçekleştiren Kabine toplantısı sonra yeni kısıtlama kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, “Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.” demişti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında; düğün, nişan, kına, nikah ve topluluk halinde yapılan etkinliklerin tamamının bayram sonrasına kadar ertelendiği açıklandı.

Düğünler ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeye göre; evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek. Söz konusu kısıtlamanın bu tarihten sonra devam edip etmeyeceği henüz net değil. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacak.

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