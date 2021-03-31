Düğünler ve nikahlar İstanbul'da yasaklandı mı?

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması şartıyla 09.00-19.00 saatleri arasında hizmete açık olmasına karar kılındı.

Bazı işletmelerde alınan bu kararların ardından birçok vatandaş, düğün ve nikah gibi programların yasaklanıp yasaklanmadığını araştırmaya başladı.

İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Düğün ve nikahlar hangi tarihlerde yapılacak?

Alınan kararda Genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah merasimi şeklindeki düğünlerle ilgi uygulamanın devam edeceği belirtildi. Ancak bu hafta sonu 3-4 Nisan tarihlerinde daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerin katılımcı sınırlamasına uygun olunması şartıyla gerçekleştirilebileceği açıklandı.

Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı?

Söz konusu kararda, daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması şartıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği aktarıldı.

İnternet kafe, hamam vb. yerler açıldı mı?

Kararda, internet kafe, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak şartıyla 07.00-19.00 saatleri arasında hizmete açık olabileceği açıklandı. Söz konusu kararda, aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği bildirildi.

Kararda, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "Dinamik Denetim Süreci"nin kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilecek. Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari işlem tesis edilecek. Bunların yanı sıra kararda, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de adli işlem yapılacağı aktarıldı.