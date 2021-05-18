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Yaşam Düğünler ne zaman serbest olacak?
Yaşam

Düğünler ne zaman serbest olacak?

Kademeli normalleşmede düğün salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Tam kapanma sürecinin ardından 17 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ise kafe ve restoranların durumu, vaka sayısı, sokağa çıkma yasağı ve düğün salonları ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı 16 Mayıs Pazar günü yayınladığı genelgeyle 17 günlük tam kapanma tedbirlerinin ardından uygulanacak normalleşme adımlarını açıkladı. 2021 düğünler serbest mi, yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 00:33:00 -
Düğünler ne zaman serbest olacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı?

Düğünler ne zaman serbest olacak?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok kişi düğün salonlarının son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

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