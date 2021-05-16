Düğünler ne zaman başlıyor? Düğün yasakları kalktı mı? Düğünler nasıl yapılacak?

Düğünler ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, korona ile mücadele çerçevesinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Buna göre 1 Haziran Salı günü saat 05:00’e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerine geçilecek. Hafta içi 21:00-05:00, hafta sonları cuma 21:00- Pazartesi 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Soğaka çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Peki 17 Mayıs’tan sonra düğünler nasıl yapılacak?

Düğün yasakları kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı yeni genelge ile düğün ve nikahlar ne olacak? Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.