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Düğün'de kanlı tartışma! 2 kişi silahla yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, düğün salonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

02 Aralık 2018 Pazar 00:27
Düğün'de kanlı tartışma! 2 kişi silahla yaralandı

Aralarında husumet bulunan iki grup, Çavuşlar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda karşılaştı.

Burada başlayan tartışma ve kavgada İbrahim C. (39) ve Mehmet K. (59) silahla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet K, ilk müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri, 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen Ö.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:27
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  2. silahlı kavga
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  5. Manisa
  6. Sarıgöl

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