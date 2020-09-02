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Gündem Düğün ve nikahlar için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Düğün ve nikahlar için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüse ilişkin ek tedbir kararlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:44:00 - 2020-09-02 22:53:44
Düğün ve nikahlar için yeni koronavirüs kararı

Türkiye’deki koronavirüs süreci Kurban Bayramı sonrasındaki ihmaller neticesinde sekteye uğradı. Vatandaşlar, başarılı giden süreçte bireysel sorumluluklarını yerine getiremeyerek vakaların yeniden patlamasıne ve başa dönmemize neden oldu.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğün, dernek ve taziyelerin vakaların artışına neden olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Yeni koronavirüs tedbirlerine göre düğün ve nikahların 1 saate indirilmesi kararlaştırıldı.

Nişan, kına ve sünnet düğünü gibi organizasyonların ise Türkiye genelinde 4 Eylül’den itibaren yasaklanmasına karar verildi.

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Yorumlar

Turgut

Hükümet ten düğün sektörüne büyük bir destek bekliyoruz sadece 2 ay düğünlere izin verildi. Bu kadar kısa sürede sektörün ayakta kalması mümkün değil
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