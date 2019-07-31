0553 313 94 23

Düğün sonrası yeşil sahaya koştular

Bayatspor futbolcusu Fırat Çınar, eşi Jale Çınar ile birlikte düğün töreni sonrası soluğu yeşil sahada aldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
Düğün sonrası yeşil sahaya koştular

Bayatspor futbolcusu Fırat Çınar, eşi Jale Çınar ile birlikte düğün töreni sonrası soluğu yeşil sahada aldı. Düğün sonrası sahaya giren gelin damada şut çekti.


Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde amatör küme takımlarından Bayatspor’da forma giyen 29 yaşındaki Fırat Çınar, dünya evine girdi. Damat, düğün törenin ardından eşi Jale Çınar’ı Beyçayırı Sahası’na getirdi. Ardından Damat Fırat kaleye geçerek eşi Jale’ye şut çektirdi. Gelin ve damadın futbol aşkı görülmeye değerdi.


Futbolcu Fırat Çınar eşinin ve kendisinin futbolu çok sevdiğini ifade ederek, "Ben futbolu çok seviyorum. Hayatımda önemli bir yeri olan Beyçayırı Sahası’na hayatımı paylaşacağım insanı getirerek yarın bir gün maçlarda en güzel ve en özel taraftarım olmasını istedim. Bu özel görüntüleri de hatıra olarak saklayacağım" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika, düzensiz göçle mücadelede İHA kullanacak
    1. Belçika, düzensiz göçle mücadelede İHA..
    2. Yozgat’ta bıçaklar kurban için..
    3. Savunma Sanayii Başkanı Demir, İhlas..
    4. Erdoğan MİT'in yeni binasında..
    5. İran milli parasından 4 sıfırı atma..
    6. KKTC Başbakanı Tatar’dan 1 Ağustos..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile..
    8. 'Thor' uyuşturucuya geçit vermiyor
    9. Başkan Günel, taşınmaz tahsislerinin..
    10. Burun estetiğinin 3 önemli kuralı
    11. Sosyal konutlara hizmet yağmuru
    12. Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
    13. Başkan Şerifoğulları,"Kadim..
    14. Deri hastalıklarına 'patlıcanlı' çözüm
    15. TCMB Başkanı Uysal, enflasyon..
    16. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli..
    17. United Group, Ulusal Kalite..
    18. Eski Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’in..
    19. DHMİ Genel Müdüründen teşekkür mesajı
    20. Belediyenin plajlara tebliğine tepki..
    21. "PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü"..
    22. Erzurum’da korkutan deprem
    23. "Boko Haram drone kullanıyor"
    24. Başkan Uysal’dan bisiklet önerisi
    25. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,..
    26. Agave bitkisi 30 yıl sonra çiçek açtı
    27. ASKİ’nin ihalesi canlı yayınlandı
    28. Irak: Bağdadi, Suriye’de ve yaralı
    29. TİKA'dan Arnavutluk'ta arıcılığın..
    30. İran'dan rest! Sözler yerine..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"