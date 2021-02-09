Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Düğünler ve nişanlar serbest olacak mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Günlük yaşamı ve pek çok sektörü olumsuz yönde etkileyen salgınla ilgili her gün bir soru yanıtı aranıyor.

Salgın nedeniyle olumsuz yönde etkilenen sektörlerden biri de düğün salonları oldu. Evlenmek için hazırlık yapan onlarca çift salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı.

Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu?

Evlilik hayali kuran ve salgın nedeniyle evlilik hayallerini bir süre ertelemek zorunda kalan çiftler yeni tarihlerini belirlemek için düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Düğün salonu sahipleri ve bu sektördeki onlarca kişi de kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor.

Düğün salonlarının açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Salgının durumuna göre oluşacak olumlu gelişmeler düğün salonlarının açılmasını da etkileyecek. Şu anda salgının seyrini kontrol altında tutmak ve vaka sayılarındaki artışı önlemek için düğün salonlarının kapalı tutulması kararı devam ediyor.