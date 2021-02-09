  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Düğünler ve nişanlar serbest olacak mı?
Yaşam

Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Düğünler ve nişanlar serbest olacak mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Günlük yaşamı ve birçok sektörü olumsuz yönde etkileyen salgınla ilgili her gün bir sorunun yanıtı aranıyor. Düğün salonu sahipleri ve bu sektördeki onlarca kişi de kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Bunların yanı sıra evlilik hayali kuran çiftler, düğün salonlarının açılacağı tarihe ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Düğünler ve nişanlar serbest olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 23:53:00 -
Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Düğünler ve nişanlar serbest olacak mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Günlük yaşamı ve pek çok sektörü olumsuz yönde etkileyen salgınla ilgili her gün bir soru yanıtı aranıyor.

Salgın nedeniyle olumsuz yönde etkilenen sektörlerden biri de düğün salonları oldu. Evlenmek için hazırlık yapan onlarca çift salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı.

Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu?

Evlilik hayali kuran ve salgın nedeniyle evlilik hayallerini bir süre ertelemek zorunda kalan çiftler yeni tarihlerini belirlemek için düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Düğün salonu sahipleri ve bu sektördeki onlarca kişi de kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor.

Düğün salonlarının açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Salgının durumuna göre oluşacak olumlu gelişmeler düğün salonlarının açılmasını da etkileyecek. Şu anda salgının seyrini kontrol altında tutmak ve vaka sayılarındaki artışı önlemek için düğün salonlarının kapalı tutulması kararı devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çürük ağacı kesti, ortasından çıkanı görünce şaşkına döndü
Yaşam

Çürük ağacı kesti, ortasından çıkanı görünce şaşkına döndü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşayan Şerif Sarı, çürüdüğü için devrilen ağacın içerisinde doğal bal buldu. Sarı, "Böylesini ancak belgesel ..
Bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel koronavirüs tablosu 9 Şubat
Sağlık

Bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel koronavirüs tablosu 9 Şubat

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Milyonlarca kişi her gün güncel vaka sayısını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka..
AK Parti'den önemli açıklamalar!
Siyaset

AK Parti'den önemli açıklamalar! "Türk askeri orada kalıcıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay