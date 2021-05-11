Koronavirüs nedeniyle ara verilen etkinliklerden birisi de düğünler oldu. Aylar öncesinde hazırlıklarını yapan ve koronavirüs nedeniyle evlenemeyen çiftler düğünlerini ileri tarihlere erteliyor ve düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, kapanmadan sonra düğünler serbest olacak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor.

Tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin nasıl olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç içinise gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine'sine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.