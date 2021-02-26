Düğün salonlarının açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Uzun süredir düğün salonları kapalı durumda. Hem işletme sahipleri hem de düğün planlayanlar salonların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Mart düğünler yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından illere göre normalleşme adımları atılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi.

Düğün salonlarının ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.