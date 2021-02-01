Düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman serbest olacak?

Dünya genelinde 100 milyona yakın insana bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmede olduğu gibi düğün salonları da hizmet veremiyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları açılacak mı?

Düğün salonlarının açılışı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.