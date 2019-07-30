Düğün pastanızı kendiniz yapmak istemez miydiniz?

Her genç kız şık bir düğün hayal eder. Mutluluğa giden yolda çok büyük masraflar yapmadan da düğün hazırlıklarını tamamlayabilirsiniz. Yeter ki bunu başarmayı arzu edin. Düğünler için ayrılan bütçe üç aşağı beş yukarı aynıdır. Makul rakamlara yapılan düğünlerde gelin ve damadın kestiği pastalar genellikle maketten hazırlanıyor. Maket pasta kesmeye çalışılırken çekilen fotoğraflar ise ilginç hatıraların oluşmasına sağlıyor. Çünkü gelin ve damat gibi misafirler de ortaya gelen pastanın maket olduğunu biliyor.

Basit ama zarif

Kat kat yapılan büyük bir hazır pastanın fiyatı ise tuzlu olabilir. Bu en özel gününüzde maket pastayı kesermiş gibi yapmaktansa kendi pastanızı makul rakamlara hazırlayabilirsiniz. Hem de öyle şatafatlı pastalar hazırlamaya gerek yok. Beyaz gelinlik nasıl ki zarafeti, temizliği temsil ediyor hem şık hem gösterişsiz bir pasta da bu bütünü tamamlayacaktır.

Çiçeklerle süsleyeme ne dersiniz?

‘Düğün öncesinde onca telaş arasında pastayı nasıl yapayım?” dediğinizi duyar gibiyim. Siz kullanılacak çiçekleri ya da aksesuarları seçtikten ve aklınızdaki konsepti belirledikten sonra pastayı yapacak kişiyi bulmak öyle zor olmaz. Neden mi? Çünkü her ailede hamarat bir teyze vardır. Söz konusu o teyze düğünlere, doğumlara ve cenazelere ilk giden kişidir. Kaç yaşında olursa olsun bir köşede oturup, birilerinin ona ikram yapmasını beklemez. Tonton teyze bir yandan düğün pastasını hazırlarken bir yandan sökülen düğmeleri bile onarabilir. Bu sevimli teyzelerin peşlerinden gelen yeni nesil hanım kızlar da pasta yapımı konusunda destek olmaya hazırdır. Siz sadece doğru ekibi kurun…

İşte, basit olmasına basit ama son derece zarif düğün pastası tarifi:

Malzemeler:

300 gram oda sıcaklığında tereyağı

300 gram un

5 adet yumurta

300 gram pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

3 adet limonun kabuğu

2 adet limonun suyu

50 gram antep fıstığı

Kreması için;

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

Düğün pastanızı kaç kat yapacağınız son derece önemli. Bu tarif iki katlı pasta için yeterli olacaktır. Ölçüyü arttırarak kat sayısını kolayca belirleyebilirsiniz. Pastanızı ikiye kesmek için güzel bir bıçağa ya da pasta kesme aparatına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca farklı boyutlarda kek kalıpları da pastanızı şekillendirmeniz konusunda bir hayli işinize yarayacaktır.

Bu arada pastayı en azından 4 kat olarak düğünden bir süre önce hazırlayıp, pişme süresini hesaplayabilirsiniz. Ayrıca bu prova lezzet konusunda da size fikir verecektir.

İşe tereyağı ve şekeri güzelce çırparak başlayın.

Şeker eriyince 5 adet yumurtayı tek tek karışıma ekleyip, karıştırın.

Ardından karışıma un ve kabartma tozunu ilave edin.

Son olarak limon kabukları, limon suyunu ve antep fıstığını ekleyip hamuru güzelce karıştırın.

Keki kalıba boşaltıp önceden ısıttığınız fırına sürün.

Kek pişerken kekin arasına süreceğiniz kremayı hazırlayabilirsiniz.

Süt ve şekeri ocakta güzelce karıştırın.

Şeker eriyince süte unu ilave dip karıştırın.

Un eriyince bu kez yumurta sarısını ilave edin.

Krema katılaşınca ocağın altını kapatın ve tencereye tereyağı ile vanilyayı alın.

Kremanın ısısıyla tereyağı hızlıca eriyecektir.

Fırından çıkan kek soğuduktan sonra hazırladığınız kremayı pastanın arasına sürebilirsiniz.

Şimdiden kolaylıklar…