Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde bir süredir kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bu yaz düğün planı olan vatandaşlar ile geçtiğimiz aylardaki düğünlerini erteleyen vatandaşlar, salonların açılacağı tarihe odaklandı.

Düğün, nişan salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Koronavirüs salgınının seyrini kontrol altında tutmak ve vaka sayılarında düşüş yaşanması için düğün salonlarının kapalı tutulması kararı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi EMSC'nin geçtiği son dakika verilerine göre; saat 10.30'da İzmir Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.