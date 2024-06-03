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Yerel Düğün konvoyunu gören gençler heyecanla gelin arabasının yanına koştu
Yerel

Düğün konvoyunu gören gençler heyecanla gelin arabasının yanına koştu

Yeniakit Publisher
2024-06-03 12:19:00 - 2024-06-03 12:26:37

TEM Otoyolu üzerinde gelin arabası heyecanı... Yoğun trafik nedeni ile ilerleyemeyen gelin arabasını gören gençler, zarf almak için araçtan inerek damadın yanına koştu. Gelin arabasından zarf alıp heyecanla geri dönen gençlerin, çıkan 10 lirayı görünce şaşkına döndükleri o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kamyonet ile seyir halinde olan 4 genç, yoğun trafik nedeni ile ilerleyemeyen gelin arabasını gördü. Bu durumu fırsata çeviren gençler, koşarak damadın yanına gidip kendisinden zarf istedi. İstedikleri zarfları alan gençler, heyecanla indikleri kamyonete dönüp açtıklarında ise, içlerinden 10 lira çıktığını görünce hayal kırıklığına uğradı. O anlar kamyonet sürücüsü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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