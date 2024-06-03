Düğün konvoyunu gören gençler heyecanla gelin arabasının yanına koştu

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kamyonet ile seyir halinde olan 4 genç, yoğun trafik nedeni ile ilerleyemeyen gelin arabasını gördü. Bu durumu fırsata çeviren gençler, koşarak damadın yanına gidip kendisinden zarf istedi. İstedikleri zarfları alan gençler, heyecanla indikleri kamyonete dönüp açtıklarında ise, içlerinden 10 lira çıktığını görünce hayal kırıklığına uğradı. O anlar kamyonet sürücüsü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.