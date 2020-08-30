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Aktüel Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye ceza uygulandı
Aktüel

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:50:38 -
Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye ceza uygulandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da düğün konvoyunda araçtan sarkarak trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu oluşturan araçları takibe aldı.

Polis, araçları Ferah Yolu Sokak'ta durdurdu. Araçtan sarkarak trafiği tehlikeye düşüren yabancı uyruklu sürücüler M.A., M.M., A.A.T. ve H.A.'ya trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamaktan 264'er lira trafik cezası uygulandı.

Ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan sürücülere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.


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