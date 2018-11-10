Düğün hayaliniz içinize düğüm olup oturmasın!

Nişanlılık iki insanın birçok açıdan birbirini tanıyabileceği bir dönem ama en önemlisi de paraya bakış açısından nasıl insanlar olduğunuzu bilmenize fırsat tanıması.

Ona mutlaka yöneltmeniz gereken, kafalarınızın uyuşup uyuşmadığını test etmeniz gereken sorular var.

En çok neye para harcıyorsun?

Paranı nereye harcadığını yazıyor musun? Ya da nasıl hesap tutuyorsun?

Alışveriş istek mi, ihtiyaç mı sence?

Onu tanımak ve gelecek planlarını anlamak için bazı soruları es geçmemek gerekiyor.

Kazandığını neye harcıyor, ne kadar biriktiriyor, ne için borçlanmış vesaire...

Borçlanmak senin için ne anlama geliyor? Neler için borçlanırsın?

Geleceğin için birikime başladın mı?

Borç sana endişe verir mi?

Banka kartının her ay tamamını öder misin yoksa asgarisini mi?

Paranın senin için anlamı ne?

Çok paramız olsun ister misin?

Yoksa olanla yetinmeyi bilsek mi?

Ailene bakmakla yükümlü müsün, kazandığını onlarla paylaşıyor musun?

Bunlara benzer sorular ikinizin paraya bakış açısını ölçecek. Tabii bu soruları sırayla sorgular gibi değil, sohbetleriniz sırasında lisanı münasible sormalısınız.

Beraber alışveriş yaparken nelere para harcayıp harcamadığını da inceleyebilirsiniz.

NEREYE NE KADAR?

Düğün hazırlıkları başladı, bakalım nişanlılık kadar güzel devam edecek mi?

Bütçesi doğru hesaplanmamış evlilik hazırlığı başınıza dert olur, unutmayın.

Önce eviniz için ne kadar nelere harcayacaksınız?

Düğün için ne kadar ayırmalı?

Balayı seyahati falan olacak mı? sorularına cevaplar hazırlayın.

Eğer bu para işi size sıkıcı geliyorsa kendinize güzel renkli kağıt ve kalemler alıp işi biraz şenlendirebilirsiniz.



İkiniz de ayrı ayrı masraf tablosu çıkarın. Sonra da karşılaştırın birlikte değerlendirin.

O düğüne x harcamak isterken siz 2x mi harcamak istiyorsunuz?

Hayalinizdeki koltukların fiyatı birbirine çok mu uzak?



Bu kıyaslama sizin için tatlı bir müzakere ortamı da oluşturacak ve fikir birliğine varmanız kolaylaşacaktır.

DÜĞÜN DÜĞÜM OLMASIN

Siz düğüne değil, düğün sizin bütçenize ayak uydurmalı!



Herkes eksiksiz ve lüks bir düğün isteyebilir ama bunun bazen bir hayal olduğunu; hayatın gerçeklerini unutmayın.

Düğün bir tarafın üstleneceği maddi bir yük de değildir.

Ortak bir hayat kuracağınızı unutmayın. Düğünü de ortak bir bütçeyle yapmanız yararınıza olur.

Geleneklerimiz göreneklerimiz sizi zorlasa da düğünden geriye şatafatın değil güzel his ve hatıraların kalması gerektiğini unutmayın.