Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı Kahramanmaraş’ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 9 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. (30) yönetimindeki 35 EY 417 plakalı otomobille akraba düğünü sonrası dönüş yolunda H.C. (30) idaresindeki 46 AP 250 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte yanlarında bulunan E.Ç (25), A.Y (54), A.Y (33), H.Ç (6 aylık), H.C (56), N.C (52) ve H.C (25) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.