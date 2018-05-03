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Düğmeye basıldı! TSK yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/ParalelDevlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya merkezli 34 ilde operasyon başlatıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:53
Düğmeye basıldı! TSK yapılanmasına operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları  sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu  personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri  doğrultusunda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi hakkında  yakalama kararı çıkartıldı.

ÖRGÜTÜN EVLERİNDE YETİŞMİŞLER

TSK'de sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri  kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise  öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde  yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek  her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek, üniversite  tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri  öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğu öğrenildi.

34 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen  adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:53
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