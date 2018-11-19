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Düğmeye basıldı! PKK'ya dev operasyon

Terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Muş'ta operasyon düzelendi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:49
Düğmeye basıldı! PKK'ya dev operasyon

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "30 Ekim ile 16 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; ilimiz Korkut ilçesi ve merkez ilçede terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 9 kişi ile ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan 2 kişi yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:49
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