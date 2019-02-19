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’Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Çankırı’da

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen tiyatro oyunu ’Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Çankırı’da tiyatro severlerle buluştu.

19 Şubat 2019 Salı 22:35
’Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Çankırı’da

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen tiyatro oyunu ’Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Çankırı’da tiyatro severlerle buluştu.


İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen oyun Memet Baydur tarafından kaleme alınarak, Serap Eyüboğlu tarafından yönetildi. 100. Yıl Kültür Merkezinde 2 gün olarak sergilenecek.



2 gün sürecek oyunda Sevinç Niş, Ayla Bakü Yücesoy, Emin Maltepe, Ece Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün, Türkü Deyiş Çınar ve Rami Çakır rol aldı. Oyunda, yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürü eleştirilirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesi sorgulanıyor. Sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergileniyor. Oyun sonunda Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner tarafından oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim etti.


Oyunun ilk gösterimine Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:35
  1. sergi
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