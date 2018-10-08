Düdüklü tencere kullanmanın püf noktaları nelerdir?

DÜDÜKLÜ TENCERE KULANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Her evde ve her mutfakta bulunan düdüklü tencere yanlış kullanımda kazalara neden olabiliyor. Düdüklü tencere kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Çünkü diğer tencerelere nazaran daha meşaketlidir ve dikkat gerektirir.

İlk olarak düdüklü tencerenin ağzına kadar yemeği doldurmayın. Eğer tencerenin içinde yer kalmazsa içindeki buharın sıkışmasına yol açar.

Düdüklü tencereyi ocağa koyduktan sonra üzerindeki düdüğü yukarı kaldırınız. Bu tencerenin içinde sıkışan havann dışarı çıkmasını sağlayacaktır.

Düdüklü tenceren ses çıktığı zaman yaklaşık 1 dakika içerisindeki havanın boşalmasını bekleyin. Daha sonra düdüğü aşağıya indirdin.

Yemek piştiği zaman ocağı kapatın ama düdüklü tencereyi ocaktan almayın. Yemek pişmiş olsa da tencereniniçinde kaynamaya devam eden bir su ve basınç var. Dikkatsizlik kazaya neden olabilir. Düdüklü tencerenin patlamasına neden olabilir.

Tencerenin kapağını açmakta acele etmeyin. Aksi taktirde kaza olabilir. İçerisindeki havanın tamamen çıkmasını bekleyin. Tencere soğuduktan sonra kapağını açabilirsiniz.

Düdüklü tencerenin üzerindeki düdüğü dikkatlice temizleyin. Küçük taneli yiyecekler düdüğe sıkışarak hava çıkışını kapatabilir.

Düdüklü tencerede pişirdiğiniz yemeğe fazla su ekleyiniz. Kapağını süresi dolmadan açıp bakma şansınız olmadığı için yemeğinizi yakabilirsiniz. Fazla su kaldığında yemeği kurtarma şansınız vardır.

Düdüklü tencere diğer tencerelere oranla daha hızlı pişirdiği için dondurulmuş gıdaları çözülmeden düdüklü tencereye koymayınız. Zaman ayarını hesap edemezseniz yemeğiniz yanabilir.