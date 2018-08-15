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Düdüklü tencere kullanımı nasıl olmalıdır?

Düdüklü tencere nasıl kullanılır? Düdüklü tencere kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:21
Düdüklü tencere kullanımı nasıl olmalıdır?

Düdüklü tencere kullanımı aslında oldukça basittir, ama dikkatli olunmaması durumunda büyük riskler taşıyabilir. Öncelikle, yemek malzemeleri tencerenin içine konulur, tencerenin kapağı sıkıca kapatılır. Kapağı kapamadan önce lastiğinin doğru şekilde yerleşmiş olduğundan emin olun. Eğer kollu ise kolu kapatarak kilitleyin. Tencere düğmeli ise düğmesine basarak kilit mekanizmasını devreye sokmuş olacaksınız.

Dikkatli ve düzgün bir şekilde kapatılan kapağın ardından, düdüğe bakılır. Klasik düdüklü tencerelerde düdüğün, ilk etapta dik konumda olması gerekir. Tenceredeki yemek pişerken düdükten buhar gelmeye başlayınca, yani tencerenin düdüğü ötmeye başlayınca, düdüğü indirmeniz gerekir.

Ocak kısık ateşte iken, yemeğin pişme süresine ulaşmasına kadar bekleyin ve pişme süresi dolunca ocağın altını kapatın fakat asla tencereye dokunmayın, buharın yok olmasını bekleyin. 10 dakika sonrasında, tencerenin düdüğünü tekrar dik konuma getirebilirsiniz.

Düdüğü dik konuma getirdikten sonra da, tencereden bir buhar çıkışı olacaktır. Bu ani ve hızlı buhar çıkışını bekledikten sonra, tencerenin kapağını açabilirsiniz.

Tencereyi zorlamanız, basınç hala içerideyken açmaya çalışmanız durumunda, tencere patlayabilir veyanmalara varan kazalara yol açabilir. Bu nedenle dikkatli olmanız ve basınç dağılmadan, tencerenin kapağını açmamanız gerekir.

Yukarıda anlattığımız tüm bilgiler klasik düdüklü tencereler için geçerlidir. Uzun yıllardır piyasada çok farklı modellerde, yemek yapmayı kolaylaştıran düdüklüler mevcuttur.

Son model tencerelerin kapağında numaralar yer alır. Bunlar et, sebze vs gibi farklı gıdaların pişme sürelerini göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Ancak temelde pişirme mantığı aynıdır. Düdükte yer alan numara ayarını yaparak tencereyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Pişirme süresi dolduktan sonra ocağı kapatın. Tencere soğuyana kadar dokunmayın. Soğuduğunda kolayca açabilirsiniz. Bekleyecek kadar vaktiniz yoksa da lavabo içinde soğuk suya tutabilirsiniz.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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