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Ekonomi Dudak uçuklattı! İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri
Ekonomi

Dudak uçuklattı! İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri

Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük rezervi Türkiye'nin yaklaşık 9 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak miktarda. Rezervin ekonomik değeri yaklaşık 80 milyar dolar.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:12:00 - 2020-10-19 15:15:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpü bulduğunu açıkladı. Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesinde bulunan 405 milyar metreküp hacmindeki rezervin yaklaşık olarak 2011–2019 yılları arasında ülkemizde tüketilen toplam doğal gaz kadar olduğu öğrenildi.

10 yıllık doğal gaz tüketim miktarı

Ülkemizde; 2010 yılında 37.411 m3, 2011 yılında 43.697 m3, 2012 yılında 45.242 m3, 2013 yılında 45.918 m3, 2014 yılında 48.717 m3, 2015 yılında 47.999 m3, 2016 yılında 46.480 m3, 2017 yılında 53.857 m3, 2018 yılında 49.204 m3 ve 2019 yılında 45.286 m3 doğal gaz kullanıldığı öğrenildi. Türkiye'de 10 yıllık doğal gaz tüketimin miktarının ortalamasının 46.381 m3 olduğu ifade edildi.

10 yıllık doğal gaz tüketim ortalamasına göre değerlendirildiğinde keşfedilen rezervin ülkemizin yaklaşık 9 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu ifade edildi.

Rezervin ekonomik değeri yaklaşık 80 milyar dolar

Rezervin ekonomik değeri yaklaşık 80 milyar dolar olduğu, gelecek dönemde fiyat artışlarını rezerv değerini yukarıya çekeceği öğrenildi. doğalgaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulması planlanıyor.

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Yorumlar

Leventbay

Aynen dedigim gibi her 3 iki ayda bir rezev aciklayacaklar toplam rezevi taksit taksit soyleyecek bu hukumet taaaa secime kadar . Oy taktigi baska bir sey degil gercek o rezevler cikartilinca ortaya cikar bunlar sadece tahmini
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Dedom

özelleştirmeler den 70 milyar dolar geldi şimdi nerde bu paralar desek cevap hazır köprü yaptık yol yaptik bizde doyduk artık bu gazlardan
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