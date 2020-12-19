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Ekonomi Dudak uçuklatan gelir: 6 yaşındaki çocuk, en çok kazanan YouTube yıldızları arasına girdi!
Ekonomi

Dudak uçuklatan gelir: 6 yaşındaki çocuk, en çok kazanan YouTube yıldızları arasına girdi!

Rusya'nın Krasnodar kentinden 6 yaşındaki Anastasiya Radzinskaya, Forbes dergisinin hazırladığı en çok kazanan 10 YouTube yıldızı listesinde ikinci kez yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:59:00 -
Dudak uçuklatan gelir: 6 yaşındaki çocuk, en çok kazanan YouTube yıldızları arasına girdi!

Forbes'in Rusça internet sitesinde yer bulan haberde, "Amerikan Forbes dergisi, 10 Aralık'ta YouTube'un en çok kazanan 10 yıldızının listesini yayınladı. Krasnodar Bölgesi'nden 6 yaşındaki Anastasiya Radzinskaya, listede 7'inci sırada yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Forbes'in listesine ikinci kez giren Anastasiya’nın 'Like Nastya' adlı kanalı, 2019'da 18 milyon dolarlık gelirle üçüncü sırada yer almıştı.
Dergiye göre, Radzinskaya'nın bu yılki geliri 18.5 milyon dolar, toplam izlenme sayısı 39 milyar ve toplam abone sayısı 190.6 milyon oldu.

Ryan Kaji, geçen yıl önce olduğu gibi yine listede ilk sırada yer aldı. Şu an 9 yaşında olan Kaji, 3 yaşından beri YouTube'da. Forbes, Kaji'nin bu yılki gelirini 29.5 milyon dolar olarak belirledi.

Ayrıca Kaji, bu yıl 41.7 milyon aboneyle birlikte 12.2 milyar izlenme sayısına ulaştı. Öte yandan listeye ilk kez giren Mr. Beast (Jimmy Donaldson), toplam 3 milyar izlenme ve 47.8 milyon abonesiyle 24 milyon dolar kazanarak ikinci sırada yer aldı.

 

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