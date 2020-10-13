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Sağlık Dudak uçuğu nasıl geçer?
Sağlık

Dudak uçuğu nasıl geçer?

Dudakta birçok nedenle çıkan uçuklar kişilere rahatsızlık vererek özellikle beslenmelerini zorlaştırabilir. Uçuğun çıkmasının birden fazla sebebi olabilir. Peki, dudakta çıkan uçuk nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:56:00 -
Dudak uçuğu nasıl geçer?

Uçuk endişe ve stres anında oluşabileceği gibi herpes simpleks virüsüne bağlı olarak da gelişebilir. Çoğunlukla dudak kenarında ve çevresinde görülen bazen ağrıya neden olan kabarcıklardır. Peki, dudak uçuğu nasıl geçer?

Uçuk, dudak ve çevresinde görülen yaygın bir viral cilt enfeksiyonudur. "Uçuk neden olur?" sorusunun cevabı özetle herpes simpleks isimli virüstür. Bu virüs dudaklarda, diş etlerinde, dilde, ağzınızın çatısında ve yanak iç kısımlarında ağrılı yaralara neden olur.

Dudak uçuğu nasıl geçer?

Dudakta oluşan uçuklar için uygun kremler kullanılarak kısa sürede tedavi edilebilir. Kuru ve kabuklu olduklarında bulaşıcı özelliklerini kaybeder ancak uçuktan iltihap akması durumunda kolaylıkla bulaşabilir. Cinsel ilişkide oral seks uçuğun ağzın içine yayılmasına neden olabilir. Uçuğa ne iyi gelir sorusuna ek olarak probiyotik tüketimi, C vitamini içeren besinler, çinko ve E vitamininden zengin besinlerin tüketimini önerebiliriz. Ayrıca doğal ürünlerde uçuk tedavisinde etkili sonuçlar gösterir. Bu yöntemler yardımı ile cilt sağlığınız iyileşebilir ve uçuk sorunundan kurtulabilirsiniz.

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