Mübarek Şaban ayının idrak edildiği bu günlerde, oruç tutan Müslümanların aklında benzer sorular öne çıkıyor. Oruçluyken hangi durumların orucu bozduğu, hangi hallerin ise orucu geçersiz kılmadığı sıkça araştırılıyor. Günlük hayatta istemsizce yapılan davranışlardan biri olan dudak ısırmak da orucun bozulup bozulmadığı konusunda kafa karışıklığına neden oluyor. Bu nedenle dudak ısırmanın oruca etkisi, ayrıntılarıyla merak ediliyor.

Dudak ısırmak orucu bozar mı?

Oruçluyken dudak ısırmak, her durumda orucun bozulduğu anlamına gelmiyor. Eğer dudak ısırma davranışı istemsiz şekilde gerçekleşir ve dudaktan kopan bir parça ya da herhangi bir şey yutulmazsa oruç bozulmuyor ve kaza gerektirmiyor. Ancak dudak bilerek ısırılır ve dudaktan kopan parça susam tanesinden daha büyük olacak şekilde yutulursa, bu durumda oruç bozuluyor ve kaza edilmesi gerekiyor. Burada belirleyici olan, bilerek yapılan bir davranışın bulunup bulunmadığı ve mideye bir şeyin gidip gitmediği oluyor.

Dudak ısırıp kanatmak orucu etkiler mi?

Oruçlu bir kişinin dudağını ısırması sonucu kanama meydana gelmesi durumunda da farklı ihtimaller söz konusu oluyor. Dudağın ısırılmasıyla kanama olur ancak kan yutulmazsa oruç bozulmuyor. Buna karşılık, dudağın kanaması sonrası çıkan kan tükürülmeden yutulursa oruç bozulmuş sayılıyor.

Dudak derisinin koparılması fakat herhangi bir parçanın ya da kanın yutulmaması halinde oruç geçerliliğini koruyor. Bu durumda oruç bozulmuyor ve kaza gerekmiyor.