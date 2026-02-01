  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Yeni Dünya Düzeni Değil, Deli Dünya Düzeni!' Ortadoğu’da kritik eşik: Trump ve İran’dan müzakere sinyali! İstanbul'da kış geri dönüyor: Beş ilçeye kar, il geneline fırtına uyarısı İran'dan ABD'ye sert tepki: "Dünya bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya" Trump’tan İran çıkışı: "Planlarımızı müttefiklerimizle dahi paylaşamayız" Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri" Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze saldırılarına sert kınama Kartal'dan müthiş geri dönüş Pezeşkiyan’dan Rejime sert uyarı: Halka karşı davranışlarımızı düzeltmeliyiz Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!
İSLAM Dudak ısırmak orucu bozar mı?
İSLAM

Dudak ısırmak orucu bozar mı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dudak ısırmak orucu bozar mı?

Şaban ayının manevi atmosferinde oruç tutan pek çok kişi, günlük hayatta farkında olmadan yapılan bazı davranışların orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Dudak ısırmak da bu konuların başında geliyor. Peki, dudak ısırmak orucu bozuyor mu?

Mübarek Şaban ayının idrak edildiği bu günlerde, oruç tutan Müslümanların aklında benzer sorular öne çıkıyor. Oruçluyken hangi durumların orucu bozduğu, hangi hallerin ise orucu geçersiz kılmadığı sıkça araştırılıyor. Günlük hayatta istemsizce yapılan davranışlardan biri olan dudak ısırmak da orucun bozulup bozulmadığı konusunda kafa karışıklığına neden oluyor. Bu nedenle dudak ısırmanın oruca etkisi, ayrıntılarıyla merak ediliyor.

 

Dudak ısırmak orucu bozar mı?

Oruçluyken dudak ısırmak, her durumda orucun bozulduğu anlamına gelmiyor. Eğer dudak ısırma davranışı istemsiz şekilde gerçekleşir ve dudaktan kopan bir parça ya da herhangi bir şey yutulmazsa oruç bozulmuyor ve kaza gerektirmiyor. Ancak dudak bilerek ısırılır ve dudaktan kopan parça susam tanesinden daha büyük olacak şekilde yutulursa, bu durumda oruç bozuluyor ve kaza edilmesi gerekiyor. Burada belirleyici olan, bilerek yapılan bir davranışın bulunup bulunmadığı ve mideye bir şeyin gidip gitmediği oluyor.

 

Dudak ısırıp kanatmak orucu etkiler mi?

Oruçlu bir kişinin dudağını ısırması sonucu kanama meydana gelmesi durumunda da farklı ihtimaller söz konusu oluyor. Dudağın ısırılmasıyla kanama olur ancak kan yutulmazsa oruç bozulmuyor. Buna karşılık, dudağın kanaması sonrası çıkan kan tükürülmeden yutulursa oruç bozulmuş sayılıyor.

 

Dudak derisinin koparılması fakat herhangi bir parçanın ya da kanın yutulmaması halinde oruç geçerliliğini koruyor. Bu durumda oruç bozulmuyor ve kaza gerekmiyor.

Berat Kandili hangi gün? 2026 Berat Gecesi ne zaman idrak edilecek?
Berat Kandili hangi gün? 2026 Berat Gecesi ne zaman idrak edilecek?

İSLAM

Berat Kandili hangi gün? 2026 Berat Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi
Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi

İSLAM

Almanya'dan geldi Amasya'da İslamla şereflendi

Şaban ayının 13, 14, 15’i ne zaman? 2026 Eyyam-ı biyd orucu hangi günlere denk geliyor
Şaban ayının 13, 14, 15’i ne zaman? 2026 Eyyam-ı biyd orucu hangi günlere denk geliyor

İSLAM

Şaban ayının 13, 14, 15’i ne zaman? 2026 Eyyam-ı biyd orucu hangi günlere denk geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23