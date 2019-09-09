0553 313 94 23

Dubai’de okul servisiyle su tankeri çarpıştı, 15 öğrenci yaralandı

Dubai’de okul servis aracı ile su tankerinin çarpışması sonucu 15 öğrenci ile 3 görevli yaralandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:36
Dubai’de okul servisiyle su tankeri çarpıştı, 15 öğrenci yaralandı

Dubai’de okul servis aracı ile su tankerinin çarpışması sonucu 15 öğrenci ile 3 görevli yaralandı.


Dubai’de sabah saatlerinde bir okul servis aracı ile su tankeri çarpıştı. Dubai polisi, trafik kazasında 15 öğrenci ile 3 okul servisi görevlisinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Raşid Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından yolun tekrar trafiğe açıldığı kaydedildi.


Öte yandan, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin Kalba kentinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu seyir halindeki servis aracı bilinmeyen bir nedenle alev almıştı. Dumanı fark eden servis şoförünün öğrencileri araçtan çıkarması sayesinde öğrencilerin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    1. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    2. Samsun Tekkeköy 276 TOKİ konutları ne..
    3. Kadın girişimciler, kurdukları..
    4. Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı..
    5. Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası..
    6. Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza..
    7. Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya..
    8. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    9. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    10. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    11. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    12. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    13. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    14. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    15. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    16. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    17. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    18. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    19. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    20. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!