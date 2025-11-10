Dubai çölünde dehşet! Kripto milyoner çift fidye cinayetine kurban gitti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, Rus kripto milyoner Roman Novak ve eski televizyon muhabiri olan eşi Anna Novak (37)’ın cesetleri, günler süren aramaların ardından çöl kumları arasında bulundu.

Çiftin, Ekim ayında “yatırımcılarla görüşmek” için Dubai’nin Hatta bölgesine gittiği, ancak kısa süre sonra fidye amaçlı kaçırıldıkları ortaya çıktı.

YATIRIM BULUŞMASI KABUSA DÖNÜŞTÜ

Aile üyeleri, günlerce kendilerine ulaşamayınca çifti kayıp olarak bildirdi. Yapılan soruşturma sonucu, Novak çiftinin Hatta’daki bir villada öldürüldüğü ve ardından cesetlerinin çöldeki farklı noktalara gömüldüğü belirlendi.

Cinayetle bağlantılı üç kişi (Rusya-Ukrayna krizinde savaşmış iki paralı asker ve eski bir cinayet masası dedektifi) Rusya’nın St. Petersburg, Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yakalandı.

ŞİFREYİ VERMEDİLER, ÖLÜMLE CEZALANDIRILDILAR

Soruşturma raporuna göre, şüpheliler Novak çiftinden kripto cüzdanlarının şifresini istemiş ancak erişim sağlanamayınca ikisini de öldürmüş.

Rusya Soruşturma Komitesi sözcüsü Svetlana Petrenko, “Katillerin kaçırmayı planlayan yardımcıları da vardı. Arabaları ve villayı onlar kiraladı,” dedi. Fail grubun, cinayet sonrası bıçakları ve eşyaları farklı emirliklere atarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı bildirildi.

CİNAYET AĞI GENİŞLİYOR

Tutuklanan üç zanlı, 28 Aralık’a kadar gözaltında kalacak. Ancak olayla bağlantılı beşi 25 yaşın altında beş kişi daha aranıyor. Novak çiftinin geride küçük yaşta çocuklar bıraktığı, çocukların şu anda anneanne ve dedelerine teslim edildiği öğrenildi.

YANILTICI SİNYALLER VE SAHTE MESAJLAR

Polis kayıtlarına göre Novak, kaybolmadan kısa süre önce arkadaşlarına “Umman sınırındaki dağlarda mahsur kaldım, 200 bin dolara ihtiyacım var” mesajı yollamıştı. Telefon sinyalleri, çiftin Hatta’dan Umman ve ardından Cape Town, Güney Afrika yönüne hareket ettiğini gösterse de, yetkililer bu sinyallerin kasıtlı olarak saptırıldığını tespit etti. UAE polisi ve Rus yetkililer, “Telefonlar, cinayet izlerini gizlemek için sahte rotalar oluşturmakta kullanıldı” dedi.