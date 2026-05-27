Dualar semaya yükseldi! Yuşa Tepesi doldu taştı

İstanbul’da Hz. Yuşa Tepesi, bayram öncesi dua etmek isteyen vatandaşlarla doldu. Arefe günü ve gecesinde İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşlar, manevi huzur bulmak ve bayramı karşılamak için Beykoz’da bulunan Hz. Yuşa Tepesi ve Camii’ne geldi. Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret eden vatandaşlar dualar etti.

Ziyarete gelen Zeliha Kopuz adlı vatandaş, "Bugün burada olmak istedim benim için çok kıymetli. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, duaları kabul olsun. Benim için çok değerli bir yer. Her zaman geliyorum. Bugün de kalben ve dua için geldim. Bütün Müslüman aleminin duaları kabul olsun" ifadelerini kullandı.