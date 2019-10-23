Dualar şehitlerimiz için Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun ve silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu ile Uzman Çavuş Yusuf Abay, dualarla uğurlandı. Roket saldırısı sonucu yaralanan er Zekeriya Altunok da şehit oldu.

Haber Merkezi Şehitlerimiz Mutlu Can Meşeci, Umut Coşkun, Caner Selimoğlu ve Yusuf Abay dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Teröristlerin roket saldırısında yaralanan er Zekeriya Altunok şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun tekbirler ve dualarla Ankara’da toprağa verildi. Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22), memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu’nun naaşı, Kars’taki karşılama törenin ardından Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyünde götürüldü. Şehit Selimoğlu’nun naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi. Öte yandan; Ağrı’nın Patnos ilçesinde, eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir jandarma uzman çavuş şehit oldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Yusuf Abay (28), meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Bu arada Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırda devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralanan er Zekeriya Altunok şehit oldu.

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