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Dualar şehitlerimiz için

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun ve silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu ile Uzman Çavuş Yusuf Abay, dualarla uğurlandı. Roket saldırısı sonucu yaralanan er Zekeriya Altunok da şehit oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:18
Dualar şehitlerimiz için

 Haber Merkezi 

Şehitlerimiz Mutlu Can Meşeci, Umut Coşkun, Caner Selimoğlu ve Yusuf Abay dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Teröristlerin roket saldırısında yaralanan er Zekeriya Altunok şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun tekbirler ve dualarla Ankara’da toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22), memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu’nun naaşı, Kars’taki karşılama törenin ardından Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyünde götürüldü.

Şehit Selimoğlu’nun naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan; Ağrı’nın Patnos ilçesinde, eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir jandarma uzman çavuş şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Yusuf Abay (28), meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Bu arada Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırda devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralanan er Zekeriya Altunok şehit oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:18
  1. Kars
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. Mutlu Can Meşeci
  5. Umut Coşkun
  6. Caner Selimoğlu
  7. Yusuf Abay
  8. Zekeriya Altunok
  9. Fırat Kalkanı Harekatı
  10. Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun
  11. Zeytin Dalı Harekatı
  12. Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci
  13. Samsun’un Bafra ilçesi
  14. Barış Pınarı Harekatı
  15. Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu
  16. cenaze namazı
  17. Ağrı’nın Patnos ilçesi
  18. 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı
  19. jandarma uzman çavuş Yusuf Abay

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