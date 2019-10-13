Dua ordusu devrede

Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın muvaffakiyeti için ülkemizin dört bir yanında dualar yükseliyor. Tüm Türkiye’de camilerde sabah namazında fetih sureleri okunarak ordumuz için dualar edildi. Gaza ordusu sahada destan yazmaya devam ederken minik yürekler de dualarıyla askerimizin yanında olduklarını gösterdiler. Çınar Koleji öğrencileri düzenledikleri programda mazlumların burnu dahi kanamadan ordumuzun muzaffer olması için minicik ellerini semaya açtılar. Çınar Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Öğrenciler ordumuzun tarihin her döneminde gittiği her yere barış ve adalet götürdüğünü belirterek terör yuvalarının bertaraf edileceğini, bölge halkının huzura kavuşacağını ifade ettiler.