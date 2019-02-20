DÜ ile DTSO arasında Ar-Ge ve İnovasyon alanlarında iş birliği protokolü

Düzce Üniversitesi (DÜ), Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Bilim ve Teknoloji Komisyonu ile Ar-Ge, inovasyon ve katma değerli üretim potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleşen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Prof. Dr. İdris Şahin ile Düzce TSO Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi Üyeleri katıldı. İş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce TSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu adına ise Tuncay Şahin imzaladı.

Ar-Ge, inovasyon, katma değerli üretim potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen iş birliği protokolü; ticarileşmeye uygun iş fikri olan yetenekli girişimcileri ve öğrencileri desteklemeyi, Teknopark ve Kuluçka Merkezi ile ortaklaşa çalışmalar yaparak, yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlamayı, KOBİ’leri dijital dönüşüm, verimli üretim ve yönetim teknikleri, kalite yönetim sistemleri konusunda bilinçlendirilmeyi de amaçlıyor.

İmzalanan protokol, Düzce’de inovasyon ve yenilikçilik kültürü ve bu kültüre dayalı inovatif düşünce stratejileri oluşturmayı esas alıyor. Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören yetenekli ve girişimcilik potansiyeli taşıyan öğrenciler ile yenilikçi diğer girişimcileri tespit edilmesine olanak sağlayacak protokol, girişimcilere; nitelikli özel eğitim ile teknik ve finansal danışmanlıklar ve mentörlükler verilmesi, finans kaynaklarına erişim, kanuni mükellefiyetler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent ve endüstriyel tasarım, markalaşma, ulusal ve uluslararası ağlara erişim gibi birçok konuda destek olmaya imkan sağlayacak.