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DTSO’nun 4 projesi hayata geçiyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 4 önemli projelerinin hayata geçirilmesi için Ankara’da eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Diyarbakır MilletvekiliMehdi Eker ile bir araya geldi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:10
DTSO’nun 4 projesi hayata geçiyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 4 önemli projelerinin hayata geçirilmesi için Ankara’da eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Diyarbakır MilletvekiliMehdi Eker ile bir araya geldi.


Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Özdoğan, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile bir araya geldi. Toplantıda, DTSO’nun yeni hizmet binasının yer tahsisi, gastronomi merkezinin kurulması, vize başvuru merkezi ve Eximbank İrtibat Bürosu’nun açılması ile ilgili süreçler sonuçlandırıldığı, ayrıca OSB’nin yaşadığı sorunların giderilmesi için de çalışma başlatıldığı belirtildi.


Kaya, DTSO olarak projelerinin hayata geçirilmesinde sunduğu katkılardan dolayı Mehmet Mehdi Eker’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:10
  1. doğa

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