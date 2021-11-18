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Siyaset DSP'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: CHP'nin kapısına kilit vurun daha iyi!
Siyaset

DSP'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: CHP'nin kapısına kilit vurun daha iyi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme çıkışına tepki gösteren Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun daha anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:24:00 - 2021-11-18 19:28:41
DSP'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: CHP'nin kapısına kilit vurun daha iyi!

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aksakal, "Eğer bugünkü CHP yönetimi helalleşmek üzere alt alta sıraladığı 'haksızlıkların ve kötülüklerin' müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun daha anlamlı olur" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi.

"Bu kabul edilemez"

CHP'nin Cumhuriyet rejiminin kurucu iradesi olduğuna işaret eden Aksakal, Cumhuriyet'in kurucu iradesinin, yaşanan hadiselere yaklaşım şeklinden kaygılandıklarını ifade etti.

Çok partili dönemde, CHP'den İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in başbakanlık görevinde bulunduğunu anımsatan Aksakal, CHP'nin insanlık dışı olayların sorumlusuymuş gibi ima edilmesine sessiz kalmaları için bir gerekçe bulunmadığına dikkati çekti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu kabul edilemez. Ne biz ne inançlı Atatürkçüler ne de laik demokratik Cumhuriyet'in inançlı bireyleri böyle bir vebali üstlenmeyi, içlerine sindiremezler. Listede yer verilen olayların ve yaşananların tamamı, küresel emperyalizmin güdümünde çalışan, gizli servislerin patronu uluslararası Gladyo örgütüyle birlikte ülke yönetimini tahakkümü altına almış oligarşik yapının kurguladıkları senaryo ve onun sonuçlarıdır. Bu siyasi bir taktik-strateji ise işte asıl o zaman Atatürk'ün ilkelerine ve Cumhuriyet'in değerlerine bağlı milyonlarca yurttaşın inanç ve bağlılık duyguları derinden yaralanacaktır. Eğer bugünkü CHP yönetimi, helalleşmek üzere alt alta sıraladığı 'haksızlıkların ve kötülüklerin' müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun daha anlamlı olur.

 

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