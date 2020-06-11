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Aktüel

DSP, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili çalışma yapacak

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:29:44 -
DSP, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili çalışma yapacak

ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu toplantısı, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında online olarak gerçekleştirildi.

DSP'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapılan Başkanlık Kurulu toplantısında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'nda düşünülen değişiklikler konusunda partinin görüş ve önerilerinin masaya yatırıldığı bildirildi.

Hazırlanacak çalışmanın başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM Başkanlığı, seçimlere katılma yeterliği bulunan siyasi partiler, STK'ler, sendika, meslek odaları ve basın kuruluşlarıyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, bu kapsamda gelecek hafta ziyaretlerde bulunulacağı kaydedildi.

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