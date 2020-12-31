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Aktüel DSP Genel Başkanı Aksakal'dan yeni yıl mesajı:
Aktüel

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan yeni yıl mesajı:

"Asil Türk milleti tarihten gelen üstün vasıf ve ferasetiyle her türlü badirenin üstesinden gelmeyi başarmış, bölgesinde ve dünyada varlığını binlerce yıldır etkin bir şekilde sürdürmüş bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:53:54 -
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan yeni yıl mesajı:

ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Asil Türk milleti tarihten gelen üstün vasıf ve ferasetiyle her türlü badirenin üstesinden gelmeyi başarmış, bölgesinde ve dünyada varlığını binlerce yıldır etkin bir şekilde sürdürmüş bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Aksakal, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda 2021'in Türk ulusuna ve insanlığa sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşamın kaynağı olması dileğinde bulundu. Tüm yurttaşların yeni yılını kutlayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi başta olmak üzere, üst üste gelen depremler, orman yangınları, çığ ve sel felaketleri yanında ekonomide ve dış politikada yaşanan yoğun gündemleri aşarak acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Asil Türk milleti tarihten gelen üstün vasıf ve ferasetiyle her türlü badirenin üstesinden gelmeyi başarmış, bölgesinde ve dünyada varlığını binlerce yıldır etkin bir şekilde sürdürmüş bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir."


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